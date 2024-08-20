Cadillac посвятил электрокарам коллекцию фирменных кроссовок

Cadillac выпустил коллекцию обуви в стиле своих электрокаров. Над кедами и кроссовками работал дизайнер из Лос-Анджелеса Доминик Чамброне, более известный как Surgeon. В капсульную коллекцию вошли несколько моделей, вдохновлением при создании которых послужили электромобили Cadillac. Сейчас их в линейке американской марки четыре — это Lyriq, Celestiq, Optiq и Escalade IQ. Обувь выйдет очень маленьким тиражом, а потому, скорее всего, разойдется очень быстро.

© Мотор.ру

Для каждой пары Чамброне разработал уникальное оформление, тесно сотрудничая с художниками Cadillac и с Центром дизайна General Motors в Уоррене, штат Мичиган.

© Surgeon

© Surgeon

© Surgeon

© Surgeon

© Surgeon

© Surgeon

© Surgeon

Дизайнеры вдохновлялись внешностью каждого из электрокаров, превращая ее элементы экстерьера и интерьера машин в детали кожаной обивки, текстиля или узоры на кроссовках и кедах. В чем конкретно выражается сходство с машинами, Чамброне и Cadillac не пояснили, но хотя бы подписали каждую пару с помощью кожаных брелоков.

Вживую коллекцию представят на этой неделе в выставочном зале Cadillac на US Open Fan Experience 2024 в Квинсе, штат Нью-Йорк. Будет выпущено всего по пять пар каждой модели — то есть, в сумме свет увидят 20 пар. Стоимость пока неизвестна.

В феврале Puma объявила об очередном совместном проекте с Porsche. Его плодом стали две модели кроссовок, посвященные 911 Turbo, — кэжуал модель LaMelo Ball x Porsche MB.03 и новаторская All-Pro Nitro. Обе выполнили в черно-желтой расцветке.