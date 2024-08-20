Состоялся анонс флагманского кроссовера FAW Bestune T90 для России

О скором появлении FAW Bestune T90 в России говорится в сообщении представительства марки (есть в распоряжении "РГ").

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Больше никакой официальной информации о новинке в офисе марки не предоставили. Тем не менее, кроссовер давно продаётся в Китае, и в спецификации для РФ вряд ли будет иметь кардинальные отличия.

Так, Bestune T90 является среднеразмерным кроссовером с длиной кузова 4718 мм и колёсной базой 2772 мм, независимыми передней подвеской на стойках типа "МакФерсон" и многорычажкой сзади.

T90 комплектуется турбомоторами объёмом 1,5 и 2,0 литра мощностью 169 и 252 л.с. У младшего мотора блок цилиндров изготовлен из чугуна, у более мощного - из легкосплавного металла. Потребляемое топливо - АИ-92 и АИ-94 соответственно.

Коробки передач две: "полторашка" агрегатирована 7-ступенчатым преселективным "роботом", для двухлитрового мотора предусмотрена 8-ступенчатая АКП. Во всех версиях у кроссовера привод осуществляется на передние колёса.

Цены на FAW Bestune T90 в Китае - 100-147 тысяч юаней (1,22-1,78 млн рублей). Таким образом, в России стоимость модели может составить 2,7-3,2 млн рублей. В числе конкурентов новинки - Chery Tiggo 8 Pro, Geely Atlas, Changan CS75 Plus.