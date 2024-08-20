В России зарплаты дальнобойщиков растут рекордными темпами

Транспортные компании вынуждены поднимать зарплаты дальнобойщикам. Об этом сообщает газета «Ведомости», в распоряжении которой оказалось исследование, проведённое сервисом HeadHunter, отраслевой ассоциацией «Автогрузэкс» и компанией ПЭК. По данным экспертов, в этом году медианная зарплата водителей большегрузов выросла сразу на 74%, составив 131 000 рублей.

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До конца года медианные зарплаты могут увеличиться ещё на 10-30% от текущего уровня, считают авторы исследования. На текущий момент дальнобойщики занимают 23 место из 174 профессий по уровню оплаты труда.

Ранее председатель НП «Грузавтотранс» Владимира Матягина отметил 25-процентную нехватку профессиональных водителей, в том числе — дальнобойщиков. Старшее поколение уходит на пенсию, а молодые люди выбирают более лёгкую работу.

Ранее Министерство транспорта РФ поручило своим подведомственным вузам начать подготовку водителей всех категорий — от «А» до «Е», включая подкатегории, чтобы насытить рынок профессиональными водителями.