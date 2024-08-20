«Москвич» в 2026 году начнет выпускать новый отечественный автомобиль

Коммерческий директор "Москвича" Максим Златокрылец подтвердил, что в 2026 году завод начнет выпускать новый оригинальный отечественный автомобиль. Это будет машина с ДВС, сообщает "Автопоток".

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В 2025 году предприятие должно произвести от 35 до 40 тысяч автомобилей. В этом году завод соберет 27 тысяч машин.

Также в следующем году "Москвич" планирует дальнейшую локализацию производства. Речь идет о телематике, мягких элементах сидений, штамповке, обивке интерьера, топливном баке, бамперах и д.р.

Сейчас модельный ряд бренда представлен "Москвичем 3", "Москвичем 6", электрическим "Москвичем 3е". До конца года на наш рынок должен выйти "Москвич 8".

Ранее сообщалось, что кроссоверы "Москвич" передали для перевозки ценных грузов.