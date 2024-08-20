Названа дата начала продаж нового кроссовера Jetour

Китайский автомобильный бренд Jetour начнет продажи кроссоверов Shanhai L6 25 августа. Об этом сообщает carnewschina.com.

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Длина, ширина и высота Shanhai L6 составляют 4630 мм, 1910 мм и 1684 мм соответственно. Колесная база – 2720 мм. Заявленная снаряженная масса составляет 1756 кг.

Решетка радиатора у автомобиля предусмотрена только в нижней части бампера, на уровне фар — панель, окрашенная в цвет кузова. Из модных элементов внешнего дизайна L6 также получил скрытые дверные ручки и узкие фары. Автомобиль получил гибридную систему из турбомотора 1.5 и электродвигателя. Мощность системы — 154 л.с. С заряженной тяговой батареей и полным баком бензина такой автомобиль может проехать до 1,4 тыс. км.

К концу 2024 года Jetour планирует выпустить электрифицированные версии всех своих моделей, при этом автомобили будут также доступны с подзаряжаемой гибридной силовой установкой.