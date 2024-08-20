Эксперт рассказал, что покупать машины в кредит вынуждены даже автосалоны

Подщеколдин объяснил, почему дилерам приходится брать деньги в долг.

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Сегодня наблюдается картина, когда предложение превышает спрос. То есть, в автосалонах автомобилей гораздо больше, чем способны купить люди. Это приводит к затовариванию складов дилеров. Виной тому, в том числе, – дорогие кредиты для покупателей.

Но постоянно брать кредиты на автомобили вынуждены и сами дилеры, так как с приходом китайских автопроизводителей правила рынка заметно изменились.

Об этом Максиму Кадакову – главному редактору «За рулем», крупнейшего автомобильного медиаресурса России, – на выставке MIMS Automobility Moscow, которая проходит с 19 по 22 августа 2024 года в Москве, рассказал президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.