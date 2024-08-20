Harley-Davidson сильно подмочил репутацию, сотрудничая с меньшинствами

Harley-Davidson не стал рисковать финансами и отказался от инклюзивности. Таким образом, бренд стал последним крупным американским производителем, который отказался от политики DEI (инклюзивность, равенство и равноправие), которую поддерживал несколько лет. Причиной тому стало не осознание ложности иллюзий или возврат к прежним ценностям, а значительное падение продаж, вызванное мощным потоком негатива в соцсетях и в обществе в последние несколько недель.

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Масла в огонь подлил бойкот, объявленный производителю, со стороны режиссера, продюсера и политического активиста Робби Старбака, который призвал адекватных американцев отказаться от продукции Harley-Davidson, так как компания слишком далеко зашла в своей инклюзивности.

«Пришло время разоблачить Harley Davidson»,

- написал он в своей соцсети и привёл в пример спонсорское участие бренда в проекте учебного лагеря для предпринимателей из сообщества ЛГБТК+ (международное общественное движение признано экстремистским и запрещено в РФ). Реакция на пост среди большого числа подписчиков была мгновенной, в том числе и со стороны Илона Маска, который поддержал слова Старбака.

Вся эта шумиха вынудила руководство Harley-Davidson спустя некоторое время выступить с заявлением о том, что компания полностью отказалась от инициативы DEI уже в апреле 2024 года. Кроме того, у бренда больше нет квот для найма персонала из числа различных меньшинств, прекращена спонсорская поддержка мероприятий по «социальной или культурной осведомленности», будет проведён внутренний аудит всех своих учебных и рекламных материалов.

«Мы по-прежнему стремимся прислушиваться ко всем членам нашего сообщества», — заявили в компании.

Старбак остался доволен результатами и сообщил, что уже наметил новую жертву для разоблачения.