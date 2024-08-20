Таксисты попросили власти ослабить к ним требования

Объединение самозанятых России выступило за разделение требований к самозанятым перевозчикам и таксопаркам. Соответствующую инициативу оно адресовало премьер-министру Михаилу Мишустину, передает РБК.

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Согласно тексту письма, недавно принятый закон о такси «уравнял в обязанностях две экономически неравные модели». В итоге самозанятым необходимо самим приобретать полис ОСАГО по более дорогому тарифу для такси. Серди других обязанностей — перекрашивание машины в установленный субъектом России цвет, прохождение медосмотра два раза в день и ежедневный техосмотр автомобиля.

В объединении сочли целесообразным создание рабочей группы с участием общественных организаций, представляющих интересы самозанятых водителей, таксопарков, перевозчиков, служб заказа такси.

Осенью прошлого года в России начали действовать новые требования к сфере такси. Они направлены на повышение безопасности и качества услуг. В рамках реформы была создана федеральная государственная информационная система (ФГИС) «Такси», а также три региональных реестра — автомобилей, перевозчиков и агрегаторов, которые обязаны передавать данные в указанную систему.