Chery Tiggo 9 для России оказался не таким, как в Китае

В Россию едет новый Сhery Tiggo 9, он не такой, как в Китае.Российский офис Chery поделился первым изображением модели, которая в России будет носить название Tiggo 9. Оказалось, что у нас это имя получит китайский Tiggo 8L, оригинальный же Tiggo 9 в КНР — другая модель, хотя и она будет продаваться на российском рынке, но под брендом Jaecoo (ее индекс — J9). И Сhery Tiggo 9, и Jaecoo J9 должны поступить в продажу до конца нынешнего года.

Chery Tiggo 8L, он же глобальный Tiggo 9, отличается дизайном экстерьера и интерьера. У него иное оформление передка, а в салоне на передней панели установлены два отдельных экрана, в то время как у продающейся в Китае «девятки» единая цифровая консоль. В длину кроссовер достигает 4,79 метра при колесной базе в 2,77 метра, то есть он окажется самым крупным автомобилем в российской линейке Chery и будет конкурировать с Geely Monjaro. Но, в отличие от последнего, «наш» Tiggo 9 может быть не только пятиместным, но и семиместным.

© Chery

© Chery

Стоит отметить, что Tiggo 8L компактнее Tiggo 9: колесная база короче на пять сантиметров (2770 против 2820 мм). Длина/ширина/высота «восьмерки» равны соответственно 4795/1930/1725 миллиметрам. Таким образом, она на 7,5 сантиметра длиннее, на семь сантиметров шире и на пять сантиметра выше российского Tiggo 8 Pro Max.

Пока неизвестно, с какими моторами «девятый» предложат в России. В Китае модель Tiggo 8L комплектуется бензиновой «турбочетверкой» объемом 2,0 литра мощностью 254 лошадиные силы, а пару ей составляет классический восьмидиапазонный автомат. Привод передний или полный.

Между тем, Сhery уже подала в России заявку на регистрацию товарного знака Jaecoo J9. Появление этой модели на российском рынке анонсировали еще осенью прошлого года: тогда сообщалось, что у J9 будет двухлитровый мотор и полный привод. По предварительным оценкам, стоить новинка будет около пяти миллионов рублей, а Tiggo 9, вероятно, окажется чуть дешевле.