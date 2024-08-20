Предложение заткнуть глушители байкерам названо необоснованным

Предложение установки заглушек на мотоциклетный выхлоп назвали необоснованным. Депутат Госдумы Милонов выступил с инициативой обязать мотоциклистов устанавливать на выхлоп своих транспортных средств механические заглушки — так называемые «флейты». Однако опрошенные Quto.ru эксперты усомнились в адекватности такого решения.

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«Озвученное предложение в очередной раз демонстрирует стремление что-то запретить или ограничить, не вникая в технические детали вопроса. Упомянутая “флейта” предназначена для установки в прямоточные глушители. Но для них введение подобного ограничения не нужно, они сами по себе попадают под пункт о внесении изменений в конструкцию, за что предусмотрена ответственность в нынешнем законодательстве», — подчеркнул редактор журнала «За рулём» Кирилл Милешкин.

Он также отметил, что если речь идёт о заводских глушителях, то они сертифицированы в составе транспортного средства. И, если они не укладываются по уровню шума в российские требования, то следует задавать вопросы не владельцам, а соответствующим органам.

«Как он прошёл сертификацию? Как он получил документы, допускающие его эксплуатацию в России? Сейчас же мы видим желание сделать во всём крайним владельца техники», — заключил эксперт.

Помимо этого, подобные работы могут обойтись дорого, да и далеко не на все модели вообще можно поставить подобные устройства.

«Начнём с того, что не все глушители имеют техническую возможность для установки какой либо “флейты”, это связано с конструктивной особенностью. Система изначально не разрабатывалась для работы выхлопной системы в двух режимах: громкий и тихий. Поэтому на некоторые громкие глушители заглушки поставить вообще невозможно», — пояснил руководитель сервиса для мотоциклов «Мотосервак» Денис Гайдук.

Эксперт также отметил, что работы эти не бюджетные, к тому же для многих моделей подобрать подобные комплектующие крайне сложно.