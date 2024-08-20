Хэтчбек Toyota Yaris GR привезли в Россию

Как выяснила "Российская газета", один из дилеров привез в Россию хэтчбек Toyota Yaris GR. За автомобиль 2024 года выпуска с пробегом в 57 км просят астрономические 6 350 000 рублей.

© Российская Газета

В объявлении говорится, что под капотом у машины двигатель 1,6 литра, который выдает 272 л.с. Коробка - механическая. Разгон до "сотни" - за 5,5 сек. Привод - полный.

Утверждается, что это абсолютно новая машина из Германии, от официального дилера. Комплектация High Performance - топовая версия. При этом не уточняется, что именно в нее входят.

Внутри - 12,3-дюймовая "приборка", панель управления с центральным дисплеем на 15 градусов повернута в сторону руля.

Ранее "РГ" сообщала, в России стартовали продажи Toyota Levin по цене 2,25 млн рублей.