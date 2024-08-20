Эксперты считают, что такси с 1 сентября не подорожает и не исчезнет

Такси с 1 сентября не подорожает, таксисты с дорог не исчезнут, несмотря на паническую информацию, которая распространяется в некоторых СМИ и интернет-каналах, считают эксперты.

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Напомним, что конкретно случится 1 сентября.

В этот день вступят в силу поправки в закон о такси, которые потребуют от таксистов иметь не только полис ОСАГО, но и полис обязательного страхования ответственности перевозчика (ОСГОП). Такую страховку в обязательном порядке приобретают владельцы автобусов. Такая страховка работает для пассажиров поездов, электричек, самолетов и прочего общественного транспорта, за исключением метро и такси. Метро само возмещает ущерб пассажирам в случае происшествий в том же объеме, который предусмотрен законом об ОСГОП. А таксисты до сих пор оставались вне действия этого закона, хотя, по сути, это такой же общественный транспорт.

Но у некоторых экспертов есть опасения, что с 1 сентября на линию в такси не выйдет большинство таксистов. Поскольку приобрести полисы ОСГОП они просто не смогут. Ведь закон вступит в силу с 1 сентября. И только с этой даты такие полисы будут продаваться.

На самом деле это не коснется тех таксистов, которые уже имеют такие разрешения. Они смогут оформить договор ОСГОП в течение 60 суток с момента вступления в силу закона.

Возникнут сложности у тех, кто решит работать таксистом после 1 сентября. Дело в том, что закон о такси предусматривает несколько важных моментов. Первый - получение разрешения от региональных властей на работу в качестве перевозчика. Именно этот документ подтверждает право человека быть перевозчиком. И именно на основании наличии этого документа страховщик может заключить с водителем договор о страховании по ОСГОП.

Закон о такси предписывает, что таксист должен быть включен в реестр перевозчиков. Но включить этот реестр можно после получения регионального разрешения на работу в такси. То есть, сначала водитель получает разрешение, потом страхуется по ОСГОП, потом вносится в реестр. Во всяком случае такой порядок действий описали в Российском союзе автостраховщиков.

В этом союзе также объяснили принцип работы такого страхования.

Если в ОСАГО Центробанк назначает рамки тарифного коридора, после чего страховщик назначает тариф, а потом умножает его на все положенные коэффициенты, то в ОСГОП все работает иначе. Там установлены именно стоимости полисов. От 1300 до 5400 рублей. По словам заместителя директора департамента развития имущественного страхования физических лиц Всероссийского союза страховщиков Михаила Порватова, по расчетам страховщиков стоимость ОСГОП для таксистов составит от 2,5 до 3,5 тысячи рублей за год.

Если страхует машину автопарк - то там все просто. Только зависит от договора с автопарком. Если самозанятый берет в аренду машину, то покупает ОСГОП он. Если в течение года он меняет одну машину на другую, то просто меняет в уже действующем договоре машину. Это ничего не стоит.

Как пояснил руководитель Центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус, стоимость такси от этого нововведения не вырастет. В прошлом году вступили в силу поправки в закон о такси. Но ни один таксист на них не отреагировал. В этом году вступят в силу поправки об обязательном страховании ОСГОП. Но сейчас по статистике 40 процентов таксистов не страхуются даже по ОСАГО. Так что этот закон не окажет влияния на рынок такси, на стоимость перевозок, а также на доступность этого транспорта.