Skoda показала салон Elroq с отделкой из бутылок, одежды и рыболовных сетей

Skoda рассекретила интерьер нового кроссовера Elroq. Чешская марка продолжает маркетинговую кампанию, посвященную новому компакт-кроссу, который в ее линейке окажется на ступеньку ниже Enyaq. На этот раз Skoda рассказала об интерьере новинки, раскрыв некоторые подробности и показав пару дизайнерских эскизов. Он в целом повторяет салон Enyaq, но с некоторыми особенностями, включая материалы: к примеру, Skoda впервые использовала в отделке переработанную одежду.

© Motor.ru

На эскизах виден 13-дюймовый дисплей мультимедийной системы, который Elroq обещан даже в базовом исполнении. Приборная панель цифровая, но небольшая, как у Enyaq, — всего 5,3 дюйма в диагонали.

Козырек у нее плоский, в то время как у «старшего» кроссовера изогнутый. Еще одно явное отличие — оформление бокса в подлокотнике центрального тоннеля, который в целом выглядит похоже. Сиденья и обивка изготовлены из переработанных пластиковых бутылок, рыболовных сетей и — впервые на Skoda — из одежды. Можно будет выбрать из четырех вариантов дизайна: Studio, Loft, Lodge и Suite. В каждом использованы разные экологичные материалы.

© Skoda

© Skoda

© Skoda

© Skoda

Skoda Elroq первым примерит обновленный фирменный стиль Modern solid. Его особенностями станут заглушка Tech Deck Face на месте решетки радиатора, светодиодная оптика по умолчанию и широкий список электронных помощников. Построят кроссовер, как и Enyaq, на модульной платформе MEB компании Volkswagen.

Новинку предложат с задним либо передним приводом. Силовых установок будет четыре мощностью от 170 до 299 лошадиных сил. Батарей три — на 55, 63 и 82 киловатт-часа. С самой крупной из них Elroq проедет без подзарядки до 560 километров.

Рыночная премьера электрокросса состоится до конца года. А в следующем году Skoda выпустит еще более скромный электрокар Epiq, который пока дебютировал в статусе концепт-кара.