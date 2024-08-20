McLaren: планирует поднять среднюю цену автомобиля до $350 000

McLaren стремится увеличить среднюю стоимость своих автомобилей, которая в настоящее время составляет 312 тысяч долларов (28 миллионов рублей). Генеральный директор McLaren, Майкл Лейтерс, заявил, что в 2024 году продажи более дорогих моделей, таких как 750S, растут. Эта модель, преемник 720S, обычно продается за 325-338 тысяч долларов, сообщает 32cars.ru.

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Компания не планирует искусственно повышать цены, если это не будет поддержано улучшениями продукта. McLaren делает акцент на эксклюзивность и ограниченные серии. Линейка «Ultimate Series», включающая модели Solus GT, Speedtail и Senna, демонстрирует, как бренд может предлагать высококачественные автомобили с высокими ценами и ограниченным тиражом.

McLaren собирается сократить объемы производства, но увеличить прибыль, рассматривая даже расширение линейки, включая модель 2+2 или SUV, что представляет собой значительное изменение стратегии. Для этого компания планирует сотрудничество с другими автопроизводителями для использования существующих платформ. Таким образом, McLaren нацелена на укрепление своих позиций в сегменте люксовых суперкаров, делая ставку на эксклюзивность и высокие цены.