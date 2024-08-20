В Россию привезут новый китайский кроссовер Bestune

Модель на сегодняшний день представлена на белорусском рынке, однако, судя по заявлению производителя, география присутствия в скором времени расширится за счет отечественного рынка. При этом точных сроков, когда новинка появится у российских дилеров, китайский производитель раскрывать не стал, равно как не назвал ориентировочную стоимость, но в соседней стране ценник начинается от 2,8 миллиона рублей в переводе на отечественную валюту.

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Информации по будущим спецификациям пока что так же нет, поэтому ориентироваться можно только на комплектации модели для соседней республики. Там кроссовер T90 доступен в двух версиях с 1,5-литровым и двухлитровым турбомоторами, коробка в первом случае будет семиступенчатая с двумя сцеплениями, во втором — классический восьмиступенчатый автомат. Привод у обеих версий только передний.

Вариантов оснащения в Белоруссии всего три: два для версии с 1,5-литровым двигателем и одна, самая дорогая, для модели с двухлитровым мотором. Стоимость варьируется от 2,8 до 3,4 миллиона рублей, однако модели на белорусском рынке традиционно стоят немного дешевле, чем в России, поэтому эти ценники можно рассматривать как минимальные.

В начале августа стало известно, что FAW планирует убрать с российского рынка флагманскую модель Bestune T90 и заменить ее обновленной версией модели. Однако, в продаже она появится не раньше 2025 года, поэтому до тех пор ниша полноразмерных кроссоверов у производителя будет пустовать.