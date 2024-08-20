Эксперт рассказал, почему быстро перегорают автомобильные лампы

Быстрое перегорание автомобильных ламп происходит в основном из-за проблем с бортовой сетью машины или качеством самих изделий. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор по сервису «Авилон Mercedes-Benz» Алексей Балашов.

«Одна из наиболее очевидных причин, по которой перегорают автолампы, — перепады напряжения в бортовой сети, которые могут быть вызваны неисправностью генератора или аккумулятора. Проблема может появиться и как следствие неисправности электропроводки: например, окисленные контакты приводят к перегреву лампы и ее выходу из строя. Еще стоит учитывать, что лампы низкого качества часто имеют короткий срок службы. А если они подобраны неправильно, например, не соответствуют параметрам бортовой сети автомобиля, то они также могут перегорать быстрее», — сказал Балашов.

Важно понимать, что не всегда можно самостоятельно установить точную причину быстрого перегорания ламп. При обнаружении подобной проблемы рекомендуется обратиться в автосервис для профессиональной диагностики электрооборудования автомобиля, отметил эксперт.

Чтобы предотвратить быстрое перегорание ламп, в первую очередь, следует покупать качественные изделия от известных производителей, и обязательно соответствующие параметрам бортовой сети автомобиля. Важно также своевременно их менять и не ждать, пока старая лампа перегорит, подчеркнул эксперт.