Исследование показало, что собаки предпочитают электромобили

Новое исследование профессора ветеринарии Дэниела Миллса из Университета Линкольна показало, что собаки предпочитают путешествовать на электромобилях. В 2022 году Миллс провел исследование с участием 20 собак, отслеживая их уровень стресса по изменению пульса и частоте смены положения, сообщает SPEEDME.RU.

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Результаты показали, что в дизельных автомобилях собаки испытывали в два раза больше стресса, чем в электромобилях. Основной причиной этого является лучшая звукоизоляция и меньшие вибрации в электрических автомобилях. Еще одной причиной популярности электромобилей среди собак является наличие специального «режима для собак», который предлагают такие бренды, как Tesla, NIO и Smart. Этот режим поддерживает комфортную температуру в салоне даже когда двигатель выключен, что особенно важно, если животные остаются в машине.

Электромобили используют системы, такие как тепловые насосы, которые питаются от аккумуляторов и могут работать долго без значительного расхода энергии. Недавние тесты, проведенные ADAC на Tesla Model Y, показали, что при температуре 35°C и под воздействием имитированных солнечных лучей, система кондиционирования удерживала температуру в салоне на уровне 29°C в течение 8 часов. При этом запас хода автомобиля сократился всего на 64 км, что означает, что работа системы кондиционирования потребляла лишь 8 км запаса хода в час.

Для сравнения, работа кондиционера в автомобилях с ДВС требует значительного расхода топлива и энергии. Эти результаты подтверждают, что электромобили обеспечивают не только комфортные условия для собак, но и являются более энергоэффективными, что делает их отличным выбором для владельцев животных.