Новые Dacia Duster могут отозвать из-за проблем с трансмиссией

У кроссоверов Dacia Duster третьего поколения может возникнуть серьёзная проблема, пишет MotorsActu со ссылкой на французские профильные издания. Всё из-за самой прогрессивной в портфеле румынского бренда трансмиссии E-Tech.

© Российская Газета

Renault презентовала гибридную систему E-Tech в 2020 году. С тех пор она устанавливается на Clio, Megane, Captur и Arkana. Также её вслед за универсалом Dacia Jogger получила третья генерация "Дастера". На некоторых моделях были выявлены потеря тяги, сообщения о перегреве электродвигателя. После этого машину приходится эвакуировать до сервиса.

Установленная причина - нарушение герметичности уплотнительного кольца полого вала электродвигателя. Если сообщение о перегреве имеет код ошибки DTC 0A9098, то в сервисе заменят уплотнительное кольцо и очистят электродвигатель от попавшего масла. Однако есть случаи, когда водитель видит код ошибки 16D861, при котором требуется полная замена коробки передач.

Установлено, что проблемы могут возникнуть у моделей, выпущенных в период с 2020 года по 19 января 2024 года, что в теории делает третий "Дастер" потенциальным клиентом сервисного центра.

При этом в Renault не спешат объявлять отзывную кампанию - решать проблемы будут по мере обращения владельцев Renault и Dacia в сервис.

В июле Dacia Duster проверили краш-тестом по методике Euro NCAP, по итогам испытаний кроссовер получил три звезды.