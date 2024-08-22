«Москвич» локализует производство двигателей и коробок передач

Автозавод «Москвич» рассматривает возможность строительства нового завода по производству двигателей. Об этом в интервью главному редактору журнала «За рулем» Максиму Кадакову рассказал коммерческий директор автозавода Максим Златокрылец.

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«В перспективе на 2026 год мы думаем о локализации двигателя и коробки передач. Возможно, имеет смысл строить завод по производству двигателей, который будет предлагать моторы не только для марки «Москвич», но и для других автозаводов, как это сделано в Китае», — отметил Златокрылец.

О возобновлении производства автомобилей под маркой «Москвич» мэр Москвы Сергей Собянин заявил в середине мая 2022 года. Сборка осуществляется на заводе Renault, который перешел на баланс города.

Сейчас на заводе «Москвич» выпускают кроссовер «Москвич 3», электромобиль «Москвич 3е» и седан «Москвич 6».

До этого стало известно, что на заводе «Москвич» автомобили теперь будут собирать по технологии полного цикла.

Сергей Собянин отметил, что для перехода на новый этап производства была построена роботизированная система сварочного оборудования. Также на заводе будет осуществляться специальная обработка кузова, которая обеспечит более стойкое покрытие и защитит авто от коррозии, сказал он. Собянин добавил, что в дальнейшем завод собирается еще сильнее локализовать производство и создать собственную отечественную платформу электромобиля.