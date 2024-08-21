«Москвич» планирует выпускать автомобили из российской стали

Завод «Москвич» прогнозирует рост продаж своих авто до 35-40 тыс. в 2025 году.

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Автозавод «Москвич» прогнозирует рост продаж своих машин в 2025 году до 35-40 тыс., сообщил на презентации, прошедшей в рамках форума IMAF, коммерческий директор предприятия Максим Златокрылец. В 2024 году планируется продать 27 тыс. автомобилей бренда Москвич, уточнил он.

Также Златокрылец сообщил, что предприятие планирует выпускать машины из российской стали, но сейчас реализовать штамповочное производство на предприятии невозможно из-за отсутствия штампов.

Он пояснил, что сейчас все штампы в мире производятся в Южной Корее. Самый легкий из них весит около 200 т.