Мишустин оценил прогресс российских электрокаров

Мишустин отметил быстрый прогресс РФ в создании электрокаров.Российские предприятия быстро прогрессируют в секторе создания электромобилей, а также совершенствуют автономные технологии управления. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

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«Быстрый прогресс отмечается в секторе создания электромобилей. Одновременно совершенствуются автономные технологии управления», — подчеркнул премьер-министр России.

По его словам, подобные инициативы позволят значительно сократить количество вредных выбросов, особенно в крупных в городах. Мишустин напомнил, что нацпроект «Экологическое благополучие» подразумевает сокращение объёма опасных загрязняющих веществ в воздухе в два раза к 2036 году.

Сегодня на территории России выпуском электромобилей занимается завод «Моторинвест» в Липецкой области, а также столичное предприятие «Москвич». На мощностях последнего также предполагается запуск ситикаров «Атом». Помимо этого, АвтоВАЗ планирует до конца 2024 года начать серийное производство «зелёной» версии Lada Largus.

Ранее были названы пять регионов с самым большим количеством новых электромобилей. Лидером среди регионов по продажам электромобилей стала Москва. За 7 месяцев этого года в столице было зарегистрировано более 4,6 тыс. новых электрокаров. Вторая строчка досталась Московской области, где было зарегистрировано 867 экземпляров.