Раскрыто, как сильно подешевеет «Москвич 6» за 5 лет

Подсчитана стоимость владения седаном «Москвич 6». Эксперты Национального агентства промышленной информации (НАПИ) проанализировали траты на отечественный седан, который собирают в Москве. На основе этих данных оказалось, что за 5 лет стоимость владения флагманом столичного предприятия составит 1,9 млн рублей.

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За основу был взят автомобиль в комплектации Business стоимостью 2,4 млн рублей, собранный в 2024 году. Согласно расчётам, машина со 136-сильным мотором и вариатором была куплена жителем Москвы для личных нужд и ежегодно проезжала 15 тыс. км.

В итоге оказалось, что за пять лет такой эксплуатации на седан придётся потратить 1 916 337 рублей, то есть 25,55 рублей за каждый км пути.

В эту сумму включены потеря стоимости — 810 тысяч рублей, а также все расходы, связанные с эксплуатацией и обслуживанием: налоги и сборы, страховка ОСАГО и каско, техобслуживание и текущий ремонт, топливо из расчёта 6,5 литров АИ-95 на 100 км пути, покупка шин и шиномонтаж.

Тем временем сообщается, что на «Москвиче» собираются производить машины из российской стали. В настоящий момент организовать штамповочное производство не представляется возможным. Дело в том, что все штампы в мире производятся в Южной Корее. При этом самый лёгкий штамп весит около 200 тонн, что создает определённые проблемы по транспортировке.