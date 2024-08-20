Уникальная Ferrari Михаэля Баллака продана на аукционе за $ 17 млн

На аукционе RM Sotheby’s, который состоялся в городе Монтерей, продан первый в истории экземпляр Ferrari 250 GT SWB California Spider. Автомобиль, который прежде принадлежал полузащитнику сборной Германии Михаэлю Баллаку, сменил владельца за $ 17 млн.

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Ушедший с молотка спорткар в 1960 году использовался на презентации автомобиля на Женевском автосалоне. В общей сложности построено 56 таких машин. Известно, что среди других владельцев Ferrari 250 GT SWB California Spider значились Ален Делон и Бриджит Бардо.

Отметим, что стоимость лота совсем немного не дотянула до рекорда модели — в 2015 году на аукционе в Париже другой экземпляр Ferrari 250 GT SWB California Spyder был продан за $ 18,4 млн.

Вторым самым дорогим лотом аукциона стала Ferrari 410 Sport Spider в кузове Scaglietti 1955 года. За рулём этого автомобиля Кэрролл Шелби выиграл Дорожные гонки в Палм-Спрингс в 1956 году. Машина продана за $ 12,9 млн.