Дилеры Haval распродают остатки кроссоверов F7 первого поколения

С мая 2019 года по июнь 2024 года было продано более 94 тысяч родственных Haval F7 и Haval F7X. Сейчас, как сообщает IZ.RU, автосалоны распродают оставшийся тираж, поскольку на конвейер завода «Хавейл» под Тулой встала свежая машина.

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При этом кросс-купе Haval F7X не имеет формального преемника. Как отмечает IZ.RU, в российском офисе «поднебесного» бренда сейчас изучают рынок, чтобы понять, насколько публику интересуют купеобразные вседорожники.

При это новый F7 пришлось адаптировать для локальных условий. В первую очередь, местное представительство внедрило полный пакет обогревов, а также — физические кнопки, которые удобнее, чем тачскрин.

Что касается представителя второй генерации, то кроссовер Haval F7 нового поколения будет стоить 2 699 000 рублей. Столько планируется просить за машину со 150-сильным 1,5-литровым турбомотором, 7-ступенчатым «роботом», передним приводом и в базовой комплектации Elite.