АвтоВАЗ инвестирует в своих сотрудников более двухсот миллионов

АвтоВАЗ финансово поддержит многодетных сотрудников и будущих мам. АвтоВАЗ утвердил социально-экономическую программу поддержки работников предприятия, направленную на повышение качества жизни. Приказ о разработке мер поддержки был подписан президентом компании Максимом Соколовым ещё в марте текущего года.

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Так, с 1 января 2025 года на предприятии вводятся стимулирующие выплаты за рождение первого и последующих детей. Размер помощи составит от 10 тысяч до 50 тысяч рублей. Увеличен размер выплат сотрудницам компании, находящимся в декретном отпуске — до 100% минимальной тарифной ставки рабочего 1-го разряда.

При сдаче норм ГТО и прохождении плановой диспансеризации в 2025 году работники предприятия получат абонементы в бассейны и фитнес-центры.

По пять тысяч рублей на каждого ребёнка к 1 сентября получат все многодетные семьи вне зависимости от того, один или оба родителя работают на заводе. Также многодетным родителям предприятие добавляет два дня к ежегодному оплачиваемому отпуску. Социальная программа обечпечивает дополнительную поддержку участникам СВО и членам их семей.

Вице-президент АвтоВАЗа по персоналу и социальной политике Дмитрий Михаленко сообщил, что с 2025 года предприятие увеличивает сумму коллективного договора более чем на 200 миллионов рублей для обеспечения социальных льгот и гарантий.