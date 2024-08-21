Tesla предлагает работу мечты любому желающему

Tesla разместила вакансию для людей среднего роста. На сайте компании появилась вакансия оператора сбора данных. Место работы — Калифорния. Зарплата — до 48 долларов (4,3 тысячи рублей) в час или 384 доллара (34,4 тысячи рублей) за восьмичасовой рабочий день. Кроме того, обещаны различные льготы и бонусы от компании.

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Претендент на должность должен быть среднего роста — от 170 до 180 сантиметров, чтобы ему подошёл специальный костюм, в котором он будет ходить не менее семи часов в день. В вакансии есть предупреждение, что использование гарнитур VR или работа в виртуальной среде может быть дезориентирующей и некомфортной для некоторых людей, что может привести к симптомам VR-болезни. И это нужно учитывать соискателям работы при отклике на предложение. Сообщается, что работа круглосуточная, и она включает три варианта смен.

Среди обязанностей, которые описаны в вакансии, значатся ежедневное прохождение определенного маршрута для сбора данных, выполнение определенных движений и действий в соответствии с требованиями проекта, запуск и остановка записывающих устройств, отслеживание бесперебойной работы оборудования и ПО, возможность их наладить при необходимости, а также написание отчётов по работе оборудования и по данным, собранным во время смены, общение с руководством при возникновении проблем, требующих своевременного решения.

Вероятнее всего, в компании ищут сотрудников, которые займутся обучением робота-гуманоида Optimus, который как раз такого роста. По крайней мере, это следует из всего перечисленного выше. Ранее в Tesla заявляли, что гуманоиды Optimus приступят к работе на заводах компании в 2025 году, не раньше. Хотя изначально речь шла про 2024 год.