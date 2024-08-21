Водителям предоставят скидку при погашении штрафа за неоплаченную парковку

Сумма штрафа за неоплату парковки может стать меньше. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. Об этом пишут «Известия».

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В начале года депутаты Госдумы уже планировали подготовить закон о снижении штрафов за неоплаченную парковку. Как сообщает издание, в ближайшее время законопроект будет рассмотрен Госдумой, а в случае его одобрения нововведения заработают уже с 1 сентября нынешнего года.

Согласно новым требованиям, скидку 50% планируется ввести при досрочном погашении штрафа за неоплаченную парковку. По мнению депутатов, подобное наказание является самым массовым, однако на оплату отводится слишком мало времени – пять минут. Хоть время и контролируют специально размещенные камеры, зачастую автомобилисты не укладываются в отведенный срок по техническим причинам. Кроме того, в некоторых местах знаки и разметка платной парковки и вовсе могут быть не видны.

По словам парламентариев, принятие законопроекта может дисциплинировать водителей и увеличить собираемость штрафов, что приведет к росту доходов регионального бюджета.

Сейчас наказание за неоплаченную парковку составляет от 500 до 5 000 рублей в зависимости от региона. Самые крупные штрафы грозят водителям Санкт-Петербурга и Москвы — 3 тыс. рублей и 5 тыс. рублей соответственно. При этом скидка 50% действует при досрочном погашении штрафов за нарушения дорожных правил, установленных на федеральном уровне. Размер наказания за неоплату парковки устанавливается в регионах самостоятельно, поэтому на них действие льготы не распространяется.

Напоминаем, что оплата штрафов ГИБДД возможна через «Автокод Штрафы». Чек об оплате придет на указанный адрес электронной почты, а данные о погашении уйдут в ГИБДД.

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