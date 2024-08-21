Полицейский не понял, кого ему штрафовать, остановив беспилотный автомобиль

В США полицейский растерялся, остановив нарушителя правил дорожного движения. Недавно кроссовер Jaguar I-Pace, принадлежащий компании, выехал на полосу встречного движения и проехал на красный свет. Полицейский, на глазах которого всё и произошло, включил сирену и помчался за машиной. В это время погоню записывала видеокамера инспектора.

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При звуках сирены, беспилотник припарковал машину на обочине и опустил все стекла, как того предписывает программа. Когда полицейский понял, что в салоне машины никого нет, он растерялся и спросил руководство, что ему делать дальше. В итоге в отчёте о происшествии крупными буквами было написано: «Автомобиль взбесился. Невозможно выписать штраф компьютеру».

По действующему американскому законодательству невозможно оштрафовать компании, координирующие беспилотные автомобили. И даже в том случае, когда беспилотники нарушают правила дорожного движения.

В компании Waymo объяснили курьёз сбоем, из-за которого беспилотный автомобиль запутался в знаках дорожного движения и знаках, предупреждающих о ремонте дороги. По этой причине машина не могла вернуться на нужную полосу в течение 30 секунд.