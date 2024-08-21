В Госдуме предложили компенсировать ОСАГО новой группе граждан

Детям инвалидам, их опекунам, а также инвалидам первой группы предложено компенсировать полную стоимость обязательной автогражданки. Соответствующий законопроект сегодня будет внесен в Госдуму.

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Напомним, что до сих пор детям-инвалидам, их законным представителям, а также инвалидам независимо от группы инвалидности, предоставлялась возможность компенсации уплаченной стоимости полиса ОСАГО в размере 50 процентов.

Группа депутатов решила пойти дальше. Детям-инвалидам, их законным представителям, а также инвалидам первой группы компенсировать полную стоимость страховки. А инвалидам второй и третьей групп - половину стоимости полиса.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, средняя стоимость ОСАГО для физических лиц в январе - июне 2023 года составила 7,2 тыс. рублей и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 21,6%, что значительно выше роста доходов граждан за этот период.

Учитывая наибольшую значимость транспортного средства для обеспечения жизнедеятельности инвалидов первой группы и детей-инвалидов, которые нуждаются в транспортных средствах по медицинским показаниям, а также рост стоимости ОСАГО, для смягчения финансового бремени, с которым сопряжено исполнение обязанности по страхованию риска гражданской ответственности, компенсацию для них следует установить на федеральному уровне в размере 100% от уплаченной стоимости полиса. То есть полностью возвратить им потраченные на покупку полиса ОСАГО средства.

Следует учитывать, что инвалиды и дети-инвалиды, нуждающиеся в транспортных средствах по медицинским показаниям, в настоящее время транспортные средства не получают бесплатно, а вынуждены приобретать их за счет собственных средств.

Порядок получения возмещения остается прежним. То есть, законный представитель ребенка-инвалида покупает полис за полную стоимость, но потом вправе обратиться в пенсионный фонд, чтобы ему компенсировали эти затраты. Одно условие: полис должен быть с ограничением количества водителей по допуску к управлению. И помимо инвалида в него могут быть вписаны еще только два водителя.