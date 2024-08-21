Стали известны самые популярные автомобили с АКПП в России

Эксперты "Авито Авто" проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на новые легковые автомобили с автоматической коробкой передач в первые семь месяцев 2024 года в России.

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Как рассказали аналитики "Российской газете", доля таких ТС в спросе на новые машины составила 27,4%, а в предложении - 21,37%. Самым же востребованным автомобилем с автоматом стал среднеразмерный кроссовер Geely Monjaro.

По данным платформы, и спрос, и предложение на новые машины с АКПП год к году выросли - на 21,2% и 22,4% соответственно. Средняя цена такого автомобиля составила 4 500 000 рублей.

Лидером по доле в спросе стал китайский Geely Monjaro: на эту модель пришлось 6,05%.

На втором и третьем месте также оказались представители китайского автопрома: среднеразмерные кроссоверы GAC GS8 с 5,68% и Changan UNI-K с 3,02%. Четвертую строку занял премиальный купе-кроссовер Geely Tugella, замыкают список лидеров Solaris HS и Tank 300 с равной долей 2,92%.

На первом месте по доле в предложении также оказался Geely Monjaro с 11,78%. На втором - Geely Tugella с долей 10,14%, а на третьем - Tank 300 с 6,71%. В топ-5 также вошли Changan UNI-K и Geely Emgrand.