Стали известны самые популярные автомобили с АКПП в России

Стали известны самые популярные автомобили с "автоматом" в России
Эксперты "Авито Авто" проанализировали данные по предложению, спросу и ценам на новые легковые автомобили с автоматической коробкой передач в первые семь месяцев 2024 года в России.
Как рассказали аналитики "Российской газете", доля таких ТС в спросе на новые машины составила 27,4%, а в предложении - 21,37%. Самым же востребованным автомобилем с автоматом стал среднеразмерный кроссовер Geely Monjaro.
По данным платформы, и спрос, и предложение на новые машины с АКПП год к году выросли - на 21,2% и 22,4% соответственно. Средняя цена такого автомобиля составила 4 500 000 рублей.
Лидером по доле в спросе стал китайский Geely Monjaro: на эту модель пришлось 6,05%.
На втором и третьем месте также оказались представители китайского автопрома: среднеразмерные кроссоверы GAC GS8 с 5,68% и Changan UNI-K с 3,02%. Четвертую строку занял премиальный купе-кроссовер Geely Tugella, замыкают список лидеров Solaris HS и Tank 300 с равной долей 2,92%.
На первом месте по доле в предложении также оказался Geely Monjaro с 11,78%. На втором - Geely Tugella с долей 10,14%, а на третьем - Tank 300 с 6,71%. В топ-5 также вошли Changan UNI-K и Geely Emgrand.
"Автомобили с автоматической коробкой передач занимают значительную долю как в спросе, так и в предложении, так как многие автовладельцы хотят ездить с комфортом, особенно по городу. Важна и надежность в эксплуатации агрегата, его выносливость. "Автомат", в отличие от "робота", не нужно обучать переключению передач, такая "коробка" менее чувствительна к нагрузкам в городском цикле. Именно поэтому производители продолжают выпуск автомобилей с АКПП: с начала этого года на платформе "Авито Авто" было представлено более 140 тысяч машин, оснащенных автоматической коробкой передач, и высокая доля таких авто среди других типов неизменно сохраняется", - прокомментировал Артем Хомутинников, руководитель по продажам новых автомобилей в "Авито".