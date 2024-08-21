Эксперты объяснили, как подготовить машину к продаже и стоит ли ее продавать
Эксперты дали советы собственникам, продающим подержанное автомобили самостоятельно.
Так, автоэксперт Ярослав Бойко, которого цитирует "Автовзгляд", советует не связываться с перекупщикам, если нет срочной нужды в продаже машины.
Чтобы подготовить модель к продаже, нужно удалить мелкие царапины и сколы, тщательно отполировать кузов, провести химчистку салона, устранить различные течи и запотевания. О каких-то неустранимых дефектах лучше сразу рассказать потенциальному покупателю.
По словам директора сервиса автозаймов Caranga Аркадия Бакушкина, было бы неплохо постараться самостоятельно устранить и серьезные повреждения.
В объявлении важно рассказать о машине как можно подробнее - это сэкономит время и покажет, что вы ничего не утаиваете.
Если вы собираетесь вместе с машиной отдать дополнительно что-то еще, об этом обязательно нужно упомянуть.
Ранее эксперт Максим Рязанов рассказал "РГ", почему опасно покупать старые машины с небольшими пробегами.
Кроме тог, были названы самые популярные подержанные рамные внедорожники в России.