Эксперты объяснили, как подготовить машину к продаже и стоит ли ее продавать

Эксперты дали советы собственникам, продающим подержанное автомобили самостоятельно.

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Так, автоэксперт Ярослав Бойко, которого цитирует "Автовзгляд", советует не связываться с перекупщикам, если нет срочной нужды в продаже машины.

Чтобы подготовить модель к продаже, нужно удалить мелкие царапины и сколы, тщательно отполировать кузов, провести химчистку салона, устранить различные течи и запотевания. О каких-то неустранимых дефектах лучше сразу рассказать потенциальному покупателю.

По словам директора сервиса автозаймов Caranga Аркадия Бакушкина, было бы неплохо постараться самостоятельно устранить и серьезные повреждения.

В объявлении важно рассказать о машине как можно подробнее - это сэкономит время и покажет, что вы ничего не утаиваете.

Если вы собираетесь вместе с машиной отдать дополнительно что-то еще, об этом обязательно нужно упомянуть.

Ранее эксперт Максим Рязанов рассказал "РГ", почему опасно покупать старые машины с небольшими пробегами.

Кроме тог, были названы самые популярные подержанные рамные внедорожники в России.