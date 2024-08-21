BMW планирует вывести M3 Touring следующего поколения на рынок США

С самого начала шансы на то, что M3 Touring появится в Северной Америке, были невелики. Поскольку BMW не привезла в США стандартный универсал 3 серии G21, сертификация модели G81 оказалась бы слишком дорогостоящей.

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Финансовые аналитики из Мюнхена изучили рынок и решили, что не стоит рисковать, учитывая узкую целевую аудиторию. На данном этапе жизненного цикла автомобиля изменить это решение уже слишком поздно, поскольку M3 Touring уже прошел рестайлинг в рамках LCI.

Проще говоря, поезд с моделью «G81» уже ушел. Ситуация может измениться с выходом следующего поколения при условии, если M5 Touring, предназначенный для американского рынка, вызовет достаточный интерес. BMW рассмотрит возможность продажи автомобиля в США. Информации о появления M3 Touring с бензиновым двигателем также нет.

По данным источников, близких к BMW, в разработке находится только M3 Sedan (G84). Ожидается, что автомобиль будет оснащен усовершенствованным 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом S58. Ожидается появление M3 Touring в конце 2027 или начале 2028 года. С большой вероятностью, раньше появится электрический универсал M на базе i3.

Основыванный на платформе Neue Klasse, высокопроизводительный M3 EV с кузовом универсал (ZA1) выйдет после подтвержденной модели M на базе i3 sedan, которая появится в 2027 году. Предположительно, базовая комплектация ZA0 будет оснащена двигателем мощностью 700 лошадиных сил. Тем временем BMW завершает разработку версии G81. Выпуск M3 CS Touring запланирован на 2025 год как специальная лимитированная серия.

Производство должно начаться в марте 2025 года и завершиться в феврале 2026 года. Будет собрано около 2000 экземпляров, и все будут оснащены 543-сильной версией двигателя S58.