Названы подержанные автомобили, которые продаются быстрее всего

В России на рынке подержанных автомобилей быстрее всего можно продать автомобиль Chevrolet Cruze. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сервис «Авто.ру».

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«В бюджетном сегменте быстрее всего исчезают из продажи Chevrolet Cruze первого поколения. В среднем автомобили этой модели находят нового владельца за 30 дней, при средней стоимости 770 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

За Chevrolet Cruze следуют отечественные Lada 2114 (269 тыс. рублей) и Lada Granta (458 тыс. рублей), которые снимают с продажи через 31 и 32 дня соответственно. В топ-5 входят Daewoo Matiz (251 тыс. рублей) и кроссовер Kia Sportage третьего поколения (1,4 млн рублей). Их покупают в среднем чуть больше, чем за 32 дня.

Среди новых автомобилей быстрее всего продаются Haval Jolion (15 дней), Solaris HS (18 дней), Belgee X50 (21 день), Chery Tiggo 4 Pro (25 дней) и Haval M6 (28 дней).

До этого стало известно, что в России на рынке подержанных автомобилей возник дефицит.

Так, директор по продажам и развитию «Авто.ру Бизнес» Даниил Шкурыгин заявил, что спрос на машины с пробегом в июле опередил предложение в пределах 5%. По мнению эксперта, дефицит возник на фоне расширения предложения на рынке новых автомобилей за последнее время.

В июле-августе среди подержанных машин возникла нехватка европейских, японских и корейских моделей, заявил заместитель гендиректора по направлению автомобилей с пробегом «Авилона» Роман Титов.

Также о дефиците в некоторых сегментах рынка «вторички» предупредил директор департамента автомобилей с пробегом «Автодома» и «Автоспеццентра» Андрей Гришаков. По его словам, спрос на подержанные машины продолжит расти.