Траты автовладельцев на ремонт выросли из-за поддельных запчастей

По итогам прошедших месяцев 2024 года автомеханики отметили возросшее количество поддельных запчастей и масел. Об этом заявили в более чем 37% сервисах, принявших участие в исследовании аналитического агентства Gruzdev Analyze, результатами которого поделилось РИА Новости.

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На первом месте сред контрафакта - моторные масла и прочие ГСМ. В 2023 году их доля составляла 31%, в нынешнем она выросла до 54%. На втором месте по росту подделок оказались фильтры: 35% против 15%. Далее идут свечи зажигания - доля подделок составила 33% (23% в 2023 году), детали подвески и рулевого управления - 19% (14%).

"Злоумышленники успешно подделывают и дорогостоящие элементы защиты: голограммы, качественные канистры и коробки", - отметил Александр Груздев, генеральный директор аналитического агентства Gruzdev Analyze.

В результате повышения количества контрафакта на рынке запчастей увеличилось количество дорогостоящих ремонтов. По информации сети Fit Service, число заказ-нарядов на сумму от 50 до 100 тысяч рублей выросло на 49%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.