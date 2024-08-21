АвтоВАЗ запустил производство Lada Vesta с ESC и другими новыми опциями

Компания АвтоВАЗ сообщила о начале серийного выпуска семейства модели Lada Vesta с расширенными за счёт новых опций комплектациях. По опыту прошлых новинок можно прогнозировать, что такие машины доберутся до дилеров в течение месяца.

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Называть опции новыми не совсем корректно, они были у досанкционных "Вест". С другой стороны, если рассматривать их с точки зрения локализации, то они действительно новые.

Один из главных пунктов программы обновления Lada Vesta - возвращение системы курсовой устойчивости ESC производства НПП "Итэлма". В её работе объединены противозаносная система, противобуксовочная система, помощник при старте на уклоне, антиблокировочная система тормозов, а также функция включения аварийной сигнализации в случае экстренного торможения. Часть из этого списка отключается кнопкой, но снова задействуется при достижении скорости 57 км/ч. Насколько эффективна ESC на Lada Vesta "РГ" рассказывала ранее.

ESC устанавливается на все комплектации Lada Vesta, также в списке штатных опций у модели впервые появились передние датчики парковки и система контроля слепых зон с индикацией в зеркалах заднего вида.

Расширенный список опционального оснащения Lada Vesta включает в себя боковые подушки безопасности, трехступенчатый обогрев передних сидений, камера заднего вида с динамическими линиями траектории движения, электроскладывание зеркал, датчик дождя и света, функция отключения подушки безопасности переднего пассажира, задний подлокотник, передние электростеклоподъемники с режимом "Авто", светодиодные противотуманные фары с функцией подсветки поворота, обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла. Также автомобили отличаются двухцветными литыми дисками диаметром 16 дюймов нового дизайна.

Некоторое время назад АвтоВАЗ повысил цены на некоторые модели. Повышение обошло стороной Lada Vesta, и теперь понятно, почему: корректировка стоимости произойдёт сейчас - с обновлением комплектаций. В настоящее время цена на Lada Vesta седан составляет 1 239 900 - 1 865 900 рублей, купить универсал можно за 1 643 900 - 1 995 900 рублей. Версии Cross обойдутся минимум в 1 745 900 и 1 865 900 рублей соответственно.