В Калуге могут запустить производство Peugeot 4008 до конца 2024 года

Раскрыты планы ООО "Автомобильные технологии" до конца года: компания планирует начать выпуск ещё одной модели, который будет осуществляться по полному циклу.

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"До конца текущего года планируется наладить выпуск новой модели. Детали пока не раскрываем, но можем отметить, что реализация данного мероприятия позволит в краткосрочной перспективе обеспечить полноценную загрузку сварочного цеха и окрасочного комплекса, а также продолжить работы по модернизации завода и индустриализации будущих проектов", - цитирует директора по стратегическому развитию ООО "Автомобильные технологии" Павла Безрученко портал Autonews.ru.

Предполагается, что второй моделью, которая встанет на конвейер калужского завода после Citroen C5 Aircross станет кроссовер Peugeot 4008 для китайского рынка, разработанный совместно с Dongfeng. Среди особенностей - удлинённая до 2730 мм колёсная база. В КНР автомобиль предлагается с турбомотором 1.6 литра мощностью 170 л.с., вариатором и передним приводом по цене от 160 тысяч юаней (1,94 млн рублей). В России купить Peugeot 4008 можно из поставок по параллельному импорту. По цене от 3,8 до 4,6 млн рублей.

В настоящее время ООО "Автомобильные технологии" импортируют Peugeot 4008, а также ряд других моделей Citroen и Peugeot из Китая. В начале августа "РГ" сообщала, что на них объявили скидки до 800 тысяч рублей.