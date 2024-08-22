Перечислены новые и подержанные автомобили, которые быстрее всего раскупают в России

Составлен список самых быстро покупаемых автомобилей в России. Список составили эксперты сервиса Авто.ру, которые изучили объявления о продаже новых и подержанных машин, которые были размещены в период с января по июль этого года. Они определили, какие модели покупают быстрее прочих. Например, среди новых моделей это сравнительно бюджетные автомобили китайских марок, а на вторичном рынке — машины дешевле 1 миллиона рублей.

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Сначала о новых автомобилях. Каждое второе предложение на рынке новых машин приходится на ценовой сегмент от 1,5 до трех миллионов рублей. Лидером спроса в первой половине этого года стал Haval Jolion — эти китайские кроссоверы в среднем уезжают из дилерского центра спустя две недели. 17 дней в среднем уходит на продажу Solaris HS, он же Hyundai Solaris в прошлом. Такие автомобили собирают из оставшихся комплектующих на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. Belgee X50 обычно стоит в салоне не больше трех недель (21 день), Chery Tiggo 4 Pro в среднем продается за 25 дней, а Haval M6 — за 28 дней.

Если же говорить о подержанных автомобилях, то быстрее всего «улетают» Chevrolet Cruze первого поколения, которые стоят в среднем около 800 тысяч рублей. Нового владельца для этой модели можно найти примерно за месяц. На второй строчке по этому показателю Lada 2114 со средней ценой 269 тысяч рублей и Lada Granta (458 тысяч рублей), которые снимают с продажи через 31 и 32 дня соответственно. Замыкают первую пятерку хэтчбек Daewoo Matiz (251 тысяча рублей) и кроссовер Kia Sportage третьего поколения (1,4 миллиона рублей). На их продажу требуется чуть больше месяца. Это что касается сегмента бюджетных машин.

Объявления о продаже премиальных автомобилей с пробегом висят дольше. Например, BMW 3-й серии в кузове F30 в снимают через 42 дня при средней стоимости автомобиля 1,9 миллиона рублей. Показатели Mercedes-Benz E-Class W212 (2,3 миллиона рублей), Volkswagen Touareg второго поколения (2,4 миллиона рублей), Mercedes-Benz C-Class W204 FL (1,7 миллиона рублей) и Audi A6 поколения С7 со средней стоимостью 1,8 миллиона рублей — от 44 до 47 дней.