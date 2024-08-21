Закон о штрафах за опасное вождение рассмотрят осенью

Законопроект о штрафах за опасное вождение Госдума рассмотрит осенью. Поправки в КоАП РФ, предусматривающие появление штрафа до 5 тысяч рублей за резкие манёвры, создающие аварийную ситуацию на дороге, а также лишение водительских прав на 3-5 месяцев при повторном нарушении, будет рассмотрены депутатами в осеннюю сессию.

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«У нас в плане работы Госдумы запланирован на осеннюю сессию, я уверен, что в осеннюю сессию законопроект будет рассмотрен. Я надеюсь, что со следующего года уже эта норма в виде штрафа и санкции в виде лишения права управления для агрессора уже наконец появится», — подчеркнул один из авторов инициативы, глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Политик напомнил, что сегодня в ПДД уже есть запрет на опасное вождение, однако никаких санкций за это российское законодательство не предусматривает.

«Мы предлагаем в административном кодексе, нас правительство в этой части поддержало, ввести ответственность: первый раз — штраф, второй раз — штраф и лишение прав, окончательное решение будет принимать суд. Причём ранее мы предлагали, чтобы обязательно были видеодоказательства. Ни в коем случае не должна работать система фото- и видео- фиксации в автоматическом режиме, только в ручном режиме сотрудники ДПС составляют материалы, всё отдается в суд, суд рассматривает и привлекает к ответственности виновного человека, усматривает умысел, ищет причинно-следственные связи», — объяснил депутат.

Тем не менее, он признал, что до принятия законопроекта и его вступления в силу правительству нужно более чётко прописать критерии, которые подходят под определение опасного вождения, так как сегодня они слишком расплывчатые и могут провоцировать коррупцию и перегибы со стороны гаишников.

Стоит отметить, что ранее опрошенные Quto.ru эксперты раскритиковали законопроект и отметили, что он нуждается в доработке.