Dodge Durango обзавелся «прощальными» спецверсиями с моторами V8 HEMI

Корпорация Stellantis продолжает мучительный процесс расставания с легендарным семейством бензиновых моторов V8 HEMI и хочет, чтобы они на излёте карьеры принесли ей побольше денег: представлены оснащённые этими двигателями кроссоверы Dodge Durango SRT Hellcat Silver Bullet и Dodge Durango R/T 20th Anniversary.

Кроссовер Dodge Durango третьего поколения, судя по всему, станет последним носителем двигателей V8 HEMI, поскольку на других моделях корпорации Stellantis они либо уже заменены на 3,0-литровую рядную бензиновую «битурбошестёрку» Hurricane, либо будут заменены в ближайшее время, а динозавры вроде Ram 1500 Classic просто снимаются с производства.

«Третий» Durango тоже можно считать динозавром, он производится с 2010 года, родственный ему Jeep Grand Cherokee WK2 сменил поколение ещё в 2021-м. Сколько ещё продержится в строю нынешний Durango, непонятно: в первом полугодии 2024 спрос на него в США сократился на 11,3% (по сравнению с январём-июнем 2023 года) до 32 921 шт, но при этом Durango продолжает оставаться самой востребованной моделью Dodge, так что неудивительно, что Stellantis не спешит с ним прощаться, тем более что замена пока не готова — во всяком случае, никакой официальной информации о ней нет.

Вполне возможно, что «третий» Durango останется в строю даже после расставания с моторами V8 HEMI, но пока они есть и являются одним из главных его козырей. В начале этого года была представлена прощальная спецверсия Durango SRT 392 AlcHEMI с 6,4-литровым атмосферным V8 HEMI (482 л.с., 637 Нм), а на этой неделе представлены Durango SRT Hellcat Silver Bullet с компрессорным 6,2-литровым V8 HEMI (720 л.с., 875 Нм) и Durango R/T 20th Anniversary с атмосферным 5,7-литровым V8 HEMI (365 л.с., 530 Нм). Durango R/T может иметь как задний, так и полный привод, Durango SRT Hellcat бывает только полноприводным. Коробка передач во всех случаях — только 8-ступенчатый гидромеханический автомат.

Зачем Stellantis расстаётся с моторами V8 HEMI, не очень понятно. Да, они прожорливые, зато надёжные и прекрасно звучат, американцы от них без ума и совершенно не желают с ними прощаться. Три года назад предполагалось, что со временем все дочерние бренды Stellantis будут электрифицированы, отказ от V8 HEMI в рамках этой стратегии казался вполне закономерным, однако в прошлом году началось глобальное замедление спроса на электромобили, и стратегия затрещала по швам.

Сейчас Stellantis пытается переосмыслить свои планы, и затянувшееся прощание с V8 HEMI свидетельствует о брожениях внутри корпорации. Более того, Durango SRT Hellcat Silver Bullet и Durango R/T 20th Anniversary были представлены не в рамках серии Last Call (переводится на русский как «последняя возможность» или «последний звонок»), а просто как спецверсии 2025 модельного года. Тираж обеих версий ограничен, каждую машину надо отлавливать на специальном сайте DodgeGarage.com — такого сорта квесты усиливают эффект эксклюзивности.

Dodge Durango SRT Hellcat Silver Bullet будет стоить от 113 325 долларов (здесь и далее доставка не включена, стоит она 1595 долларов). Silver Bullet переводится как «серебряная пуля», поэтому неудивительно, что кроссовер окрашен в серебристый цвет Triple Nickel. Капот при этом чёрный, значки и шильдики — серые либо чёрные, выхлопные патрубки — чёрные, а тормозные суппорты Brembo — красные. Салон обит чёрной наппой, но лицевая сторона сидений — тёмно-красная, а прострочка двухцветная (серебро и сепия). Передняя панель декорирована кованым карбоном, руль и потолок обиты замшей.

Dodge Durango R/T 20th Anniversary посвящён 20-летию нахождения двигателей V8 HEMI под капотом Durango. Эта спецверсия стоит от 66 970 долларов и предлагается в четырёх цветах — чёрном, белом и двух оттенках серого. К особенностям оснащения относятся капот с чёрной наклейкой на воздухозаборнике, 20-дюймовые кованые колёса, чёрные тормозные суппорты, чёрные эмблемы 345 (это рабочий объём двигателя в кубических дюймах), пакет Tow N Go (в него входят адаптивная подвеска, мощные тормоза Brembo и активная выхлопная система). Салон — чёрный с бронзовой прострочкой, на передней панели также есть вставки из кованого карбона.

Для сравнения скажем, что обычный Durango R/T стоит сейчас в США от 51 270 долларов, Durango SRT Hellcat — от 95 995 долларов.