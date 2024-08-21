Автоэксперт назвал пять кроссоверов с самыми выносливыми вариаторами

Вариаторные коробки передач (CVT) часто вызывают споры среди автомобилистов. Одни ценят их за плавность работы и экономичность, другие опасаются высокой стоимости ремонта. Однако не все вариаторы одинаковы. Руководитель отдела оценки колесной техники ГК Альфа-Лизинг Валерий Антюфьев назвал "Российской газете" агрегаты, которые при правильном обслуживании способны прослужить долго и без серьезных проблем.

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1. Honda CR-V с вариатором BRJA

Honda BRJA, устанавливаемый на кроссовер CR-V с 2017 года, заслуженно считается одним из самых надежных вариаторов. Этот агрегат является усовершенствованной версией предыдущей модели и отличается исключительной надежностью. BRJA способен работать с двигателями объемом до 2.4 л, выдерживая максимальный крутящий момент в 250 Нм.

Для его работы используется специальное масло Honda CVT HCF-2. При регулярном обслуживании каждые 40 000 км, BRJA способен преодолеть отметку в 300 000 км без серьезных поломок. Цепь вариатора выдерживает не менее 150 000 км пробега. Ключевые преимущества этой модели - усиленная цепь, производительный электрический масляный насос и наличие гидротрансформатора.

2. Subaru Forester с вариатором TR580 (Lineartronic)

Вариатор Subaru TR580, так же известный как Lineartronic, устанавливается на модели Forester, Impreza и XV с 2010 года по настоящее время. Он рассчитан на работу с двигателями объемом 2.0 и 2.5 л, выдерживая максимальный крутящий момент в 250 Нм. Средний пробег до серьезного ремонта составляет около 200 000 км.

Особенностью конструкции является использование цепи вместо ремня, что повышает надежность. Электронный блок управления вынесен за пределы коробки, что снижает вероятность его отказов. Интервал замены масла составляет 70 000 км. Стоит отметить, что в холодном климате возможна утечка жидкости через сальник гидротрансформатора.

3. Nissan Murano с вариатором Jatco JF010E

Этот вариатор, разработанный компанией Jatco для Nissan, устанавливался на модели Murano и Teana с 2002 по 2017 год. JF010E способен работать с мощными двигателями V6 объемом 3.5 л, выдерживая крутящий момент до 350 Нм. Средний пробег до капитального ремонта составляет около 250 000 км.

Вариатор отличается усиленной конструкцией и более производительным масляным насосом. В ранних версиях наблюдались проблемы с растяжением ремня, но позже производитель внедрил усиленный ремень и оптимизированную прошивку блока управления. Для поддержания работоспособности рекомендуется менять масло каждые 60 000 км и превентивно менять ремень каждые 150 000 км.

4. Toyota RAV4 с вариатором K112

Вариатор K112 производства Aisin устанавливался на Toyota RAV4 третьего и четвертого поколений с 2005 по 2019 год. Он рассчитан на работу с двигателями объемом до 2.4 л и способен выдерживать крутящий момент до 235 Нм. Средний ресурс этого вариатора составляет 250 000 км и более.

Особенностью K112 является объединенный радиатор вариатора и системы охлаждения двигателя, что снижает вероятность перегрева трансмиссии. Слабым местом можно назвать возможный износ подшипников после 100 000 км пробега. Для продления срока службы рекомендуется менять масло каждые 45 000-60 000 км.

5. Mitsubishi Outlander с вариатором Jatco JF011E

Этот вариатор широко применялся на различных моделях, включая Nissan Qashqai и X-Trail, а также Mitsubishi Outlander с 2005 по 2019 год. JF011E предназначен для работы с двигателями объемом до 2.5 л. и способен выдерживать крутящий момент до 250 Нм. Средний ресурс составляет 180 000-200 000 км.

Вариатор оснащен отдельным радиатором охлаждения и имеет достаточно прочный ремень, схожий по конструкции с многорядной цепью ГРМ. Для поддержания работоспособности рекомендуется замена масла каждые 60 000 км. Стоит отметить, что после модернизации в 2014 году надежность вариатора значительно повысилась.

Надежность вариатора во многом зависит от стиля вождения и своевременного обслуживания. Спокойная езда без резких ускорений и регулярная замена масла - ключевые факторы долговечности CVT. При соблюдении этих условий современные вариаторы способны конкурировать по надежности с традиционными автоматическими коробками передач.