Почему иностранные производители не торопятся собирать машины в России

Алексей Подщеколдин рассказал, как надо снижать цены на автомобили.

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Седан Лада Веста в топовой комплектации Techno'24 по прайсу завода стоит 1 790 900 рублей. Для сравнения, ввозимый в Россию из Китая Changan Alsvin в топовой версии DLX стоит практически столько же – 1 799 900 рублей.

Почему выпускаемые в нашей стране автомобили отечественных марок порой близки по ценам с ввозимыми иномарками при схожих характеристиках и уровне оснащения? Что нужно сделать, чтобы люди могли приобрести автомобили по приемлемым ценам и чтобы дилеры не разорялись? Об этом Максиму Кадакову – главному редактору «За рулем», крупнейшего автомобильного медиаресурса России, – на выставке MIMS Automobility Moscow, которая проходит с 19 по 22 августа 2024 года в Москве, рассказал президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.