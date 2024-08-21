Восемь автомобилей, которые можно купить в России за 1,5 млн рублей

Дилеры и автоподборщики назвали машины, которые можно приобрести на вторичном рынке за 1,5 млн рублей.

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По словам замгендиректора автомобильной группы "Авилон" по направлению автомобилей с пробегом Романа Титова, которого цитирует "Газета.ru", из отечественных моделей выделить Lada Vesta и Lada Xray, среди корейских - Hyundai Solaris и Kia Rio, среди японских - Nissan Note, Almera, а среди немецких - Volkswagen Polo и Jetta.

Главный плюс этих машин - к ним легко найти запчасти и без проблем можно отремонтировать в любом уголке страны.

Если говорить о кроссоверах, то за 1,5 млн рублей качество автомобилей будет уже другим. Они будут гораздо старше и с бОльшим пробегом, чем седаны и хэтчбеки. При этом автоподборщик Сергей Ломонов уверен, что можно рассмотреть к покупке Renault Duster и Nissan Qashqai.

Ранее автоэксперт Валерий Антюфьев назвал "РГ" топ-5 кроссоверов с самыми выносливыми вариаторами.