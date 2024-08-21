Экономист назвал причины повышения стоимости услуг такси

Цены на такси вырастут, но не из-за новых законов, а из-за жадности агрегаторов. С 1 сентября вступит в силу закон, обязывающий оформлять ещё один страховой полис каждый автомобиль такси — обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). С этим связывают приближающийся резкий рост цен на услуги таксистов. Однако директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина объясняет, что цены вырастут не из-за нового закона, а из-за роста стоимости новых автомобилей и комиссий агрегаторов.

© РИА Новости

Для оформления полиса ОСГОП водитель и автомобиль должны быть внесены в региональные реестры. Для этого у водителя обязательно должно быть разрешение на работу. Например, в Москве оно оформлено только у четверти таксистов. Среди работников таксопарка разрешение есть у 60% сотрудников, а среди самозанятых — только у 1,5%. Эксперты считают, что это приведёт к оттоку водителей, а это приведёт к резкому скачку цен на услуги.

При этом самозанятые получили право работать водителями такси только год назад — с 1 сентября 2023 года. За год появилось 1,5 млн самозанятых водителей. Появившиеся законы лишь заставили многих водителей выйти из тени. Однако цены на такси за это время выросли на треть.

И это явно противоречит рыночным законам, считает специалист. Сорокина отмечает, что шумиха вокруг появления нового закона и неминуемого роста цен готовит общественное мнение к этому росту. Эксперт называет это спекулятивным характером шантажа.

К скачку цен на такси, по мнению Сорокиной, приведут не законы, а рост стоимости новых автомобилей. Водители вынуждены покупать новые машины из-за требований агрегаторов к году выпуска автомобилей. Кроме того, законодательно введены требования к внешнему виду автомобилей, например, к цветовой гамме.

Ещё одна статья расходов водителей — комиссия агрегаторам и таксопаркам. По данным таксистов, от 25 до 30% от выручки уходит на оплату услуг сервисов, а аренда самого автомобиля обходится в 3−7% от выручки.