В Китае начались продажи хетчбэков Denza 9 GT с холодильниками для вина

В Китае начались предварительные продажи хетчбэков Denza Z9 GT. Об этом сообщает carnewschina.com. Цены начинаются от 340 тыс. юаней (4,4 млн рублей по курсу на момент публикации).

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Автопроизводитель позиционирует Z9 GT как интеллектуальную люксовую модель. Длина машины составляет 5180 мм, а колесная база — 3125 мм.

Автомобиль получил безрамные электрические двери, скрытые дверные ручки, подсветку логотипа порта зарядки, цифровые наружные зеркала-камеры. Все двери можно открывать вручную или кнопками. Хетчбэк оснащен 20-дюймовыми дисками.

В салоне установлена ЖК-панель приборов, большой центральный экран управления и монитор для переднего пассажира. Центральная консоль оснащена рычагом переключения режимов движения, подстаканниками и двумя беспроводными зарядными устройствами. Также предусмотрены два холодильника в подлокотниках. Отмечается, что в них можно хранить бутылки с газированной водой или вином.

Новый Denza Z9 GT предложат с электродвигателями, а также с гибридными силовыми установками.