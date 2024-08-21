Уникальный концепт-кар Ford Probe уничтожен огнем в Калифорнии. Инцидент с легендарным шоу-каром конца 70-х годов прошлого века, существовавшим в единственном экземпляре, произошел сразу после того, как его показали широкой публике на Автомобильной неделе в Монтерее. Судя по фотографиям, которые публикует Motor1.com со ссылкой на соцсети реставрационной мастерской Scott Grund for Company, машину успели погрузить на автовоз, после чего она загорелась. Огонь уничтожил все до самого основания, и восстановлению Probe не подлежит.

Уникальное купе было построено в период с 1979 по 1985 год — всего собирали несколько прототипов, которые маркировались цифрами I, II, III, IV и V. В Калифорнии сгорел автомобиль Probe I, в создании которого принимало участие итальянское ателье Ghia. У купе был обтекаемый кузов, в движение же машину приводил 2,3-литровый бензиновый турбомотор. В салоне применялись передовые цифровые решения 80-х годов, которые впоследствии использовались на серийных Ford Taurus и Probe.

© Ford

© Ford

© Ford

Это не первый пожар за последнее, в котором был уничтожен уникальный автомобиль. В прошлом году в Греции произошел инцидент с Koenigsegg Jesko, моделью, выпущенной тиражом всего 34 экземпляра. Причем в огне пострадал Jesko NÜR Edition с кузовом из «чистого» углепластика и золотистым декором, который стоил более трех миллионов долларов. На то время, пока Koenigsegg расследует случившееся и устанавливает причину возгорания, владельцев Jesko попросили воздержаться от поездок на гиперкарах.

Однако то, что машины после пожара не подлежат восстановлению, еще не значит, что на них нельзя заработать. Например, в 2022 году 70-летний уничтоженный Ferrari 500 Mondial пустили с молотка за два миллиона долларов — в спорткаре сохранились оригинальные компоненты шасси и коробка передач.

Столь высокая цена практически уничтоженного 500 Mondial 1954 года связана с редкостью модели, а также с гоночной биографией лота. Всего итальянские инженеры построили 13 подобных спайдеров, в которых использовали двухлитровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 170 лошадиных сил.

Учитывая редкость сгоревшего в Калифорнии Ford Probe, на его останки тоже наверняка найдутся покупатели.