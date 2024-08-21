Автолюбители со средним специальным образованием чаще покупают дорогие авто

Одинокие автомобилисты чаще берут кредиты на автомобили. Общий объём выданных кредитов в июле составил 200 млрд рублей, россияне оформили 133 тыс. займов. Страховая компания «Росгосстрах» составила портрет человека, который покупает автомобиль в кредит. Треть россиян (32%) покупали автомобили в кредит. Чаще автокредиты оформляют мужчины, чем женщины: 37% против 27%. Чаще решаются оформлять займы россияне с высшим образованием — 41%.

38% автокредитов приходится на покупателей, которые ещё не вступили в брак. Женатых и замужних респондентов оказалось почти столько же — 34%. А у разведённых покупателей кредиты менее популярны — лишь 14% оформляют заём на машину.

Большинство (38%) респондентов оформляют автокредит на срок от 3 до 5 лет. Четверть покупателей (24%) берут заём на 5−10 лет. Столько же опрошенных планируют выплатить кредит за 1−3 года. А ещё 14% готовы погасить задолженность за год.

45% покупателей автомобилей в качестве первоначального взноса заплатили 20% от стоимости. 35% внесли 10% от стоимости. Каждый пятый покупатель оформлял кредит без первоначального взноса.

Большая часть россиян покупают машины стоимостью от 1 до 2,5 млн рублей — 35%. Ещё почти треть (31%) выбрали автомобиль стоимостью 300−500 тыс. рублей. Машину по цене менее 300 тыс. рублей приобрели в кредит 7% респондентов. Столько же потратили на автомобиль от 500 тыс. до 1 млн рублей. А 11% опрошенных купили машину дороже 5 млн рублей.

Более дорогие машины покупают россияне со средним специальным образованием —23%. Среди россиян с высшим образованием таких только 9%, и лишь 7% респондентов, окончивших только 11 классов, приобретают автомобиль такой стоимости.