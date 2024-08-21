BMW M Motorsport готовит спорткар для новичков в автоспорте

BMW M Motorsport готовит новый гоночный спорткар. Новинку уже показали на тизерных фотографиях, хоть и в легком камуфляже. Она предназначена для тех, кто делает свои первые шаги в автоспорте, так что стоить будет дешевле относительно других моделей спортивного подразделения BMW. За основу взяли купе M2, добавили ему спортивный обвес и подготовили для гонок на треке — как именно, в компании пока не сообщают. Известно лишь то, что дебютирует модель в сезоне 2026 года.

© Motor.ru

Обновленный M2, который лег в основу нового трекового автомобиля подразделения M Motorsport, представили в начале лета, спустя всего 20 месяцев после смены поколения. Самая компактная «эмка» прибавила в мощности — отдача трехлитровой «битурбошестерки» увеличилась на 20 лошадиных сил и теперь составляет 480 сил и 550 Нм на версиях с «механикой» и 600 Нм у варианта с восьмидиапазонным автоматом. С возросшей отдачей купе стало на 0,1 секунды быстрее разгоняться с места до 100 километров в час.

© BMW

© BMW

Что же касается трекового спорткара на базе M2, то, судя по расположению камуфляжной пленки, он получит аэродинамический обвес, включая новые бамперы спереди и сзади. Камуфляжем прикрыт капот и задние оконные секции, так что изменения могут произойти и там.

В BMW M Motorsport отметили, что пока проект находится на ранней стадии разработки, и пообещали поделиться подробностями позже.

На базе M2 первого поколения было создано несколько гоночных автомобилей, это M235i Racing, M240i Racing и M2 CS Racing. Их использовали как команды, так и частные пилоты.

Последним из представленных был M2 CS Racing, который показали еще в 2019 году — ему была положена рядная наддувная «шестерка» S55 с мощностью, регулируемой в пределах 280-365 сил в зависимости от баланса производительности, устанавливаемого регламентом тех или иных соревнований.