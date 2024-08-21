Депутат Госдумы заявил о вреде дорожных камер

В Госдуме заявили о вреде дорожных камер. Повсеместное распространение комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений разрушает систему ГИБДД и крайне негативно влияет на безопасность дорожного движения. Об этом заявил глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

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«Система фотовидеофиксации разрушала, разрушает и будет дальше разрушать систему Госавтоинспекции. У нас не хватает сотрудников ДПС на дороге, а это негативно влияет на уровень безопасности дорожного движения и, конечно, когда не хватает инспекторов, агрессоры чувствуют свою безнаказанность», — подчеркнул политик в эфире программы «Доброе утро».

Тем не менее, он считает, что к ответственности за опасное вождение привлекать дорожные камеры нельзя ни в коем случае, особенно на начальном этапе. Привлекать водителей к ответственности может только дорожная полиция — останавливать, составлять административные материалы.

Помимо этого, для доказательства нарушения можно использовать видео, причём он отметил, что это может быть любая видеозапись, в том числе со смартфона или видеорегистратора. Но даже в этом случае привлекать к ответственности в автоматическом режиме нельзя.

Если речь идёт о лишении прав за повторное нарушение, то здесь решение может принять только суд.