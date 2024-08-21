НАМИ рассекретил двигатель будущего гибридного Aurus

НАМИ показал новый мотор от гибридного Aurus. На выставке MIMS-24 отечественный производитель представил модульную электрическую силовую установку, которая в перспективе будет устанавливаться на «озеленённые» роскошные автомобили Aurus. Также установку можно использовать на различной спецтехнике.

© Quto.ru

Мощность силовой установки составляет 340 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента.

По предварительным данным, этим мотор-редуктором уже оборудованы водородные машины марки, а в будущем им же станет оснащаться новая модификация люксовых российских автомобилей. Ожидается, что это будет последовательный гибрид, премьера которого состоится в ближайшее время.

Кроме того, в НАМИ отметили, что агрегат можно устанавливать на коммунальной, сельскохозяйственной и складской технике, речном транспорте, в малой авиации, его же можно ставить на лебёдках и стационарных системах выработки энергии, то есть электростанциях.

В начале июля были объявлены сроки появления Aurus Senat на водороде. В НАМИ продолжается работа над новой модификацией роскошного отечественного седана, работающей на водородных топливных элементах. По словам исполнительного директора по информационным и интеллектуальным системам госкомпании Дениса Ендачева, такая машина будет не дороже бензиновой, а её серийное производство планируется наладить не позднее 2029 года.

Тем временем сообщается, что Aurus в России стали покупать чаще. Согласно официальным данным ГИБДД о регистрации новых транспортных средств, в первой половине 2024 года было продано 10 внедорожников Aurus Komendant и 40 седанов Aurus Senat.