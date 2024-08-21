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Renault рассказал об уникальных опциях нового дешевого кроссовера Symbioz

Компания Renault рассказала об оснащении нового доступного кроссовера Symbioz.В списке опций компактной модели, масса которой составила 1500 килограммов, присутствует панорамная крыша с изменяемой степенью светопропускания, современные мультимедийные решения и система автономного вождения второго уровня. При этом бренд подчеркнул, что в отделке интерьера применены материалы, превышающие стандарты этого сегмента автомобилей.

Renault рассказала об уникальных опциях нового дешевого кроссовера Symbioz
© Motor.ru

Новый городской кроссовер получил камеры кругового обзора, парктроник и электропривод крышки багажника. Кроме того, Symbioz отличает панорамная крыша с электрохромным стеклом, которое изменяет степень прозрачности. Аналогичное решение используется в Mersedes-Benz S-класса последнего поколения.

© Renault
© Renault
© Renault
© Renault
© Renault
© Renault
© Renault
© Renault
© Renault
© Renault
© Renault

В салоне кроссовера установлена цифровая приборная панель диагональю 10,3-дюйма и мультимедийный комплекс с 10,4-дюймовым дисплеем. Система поддерживает более 50 приложений и онлайн-сервисов. В зависимости от комплектации автомобиль получит до 29 водительских ассистентов. К примеру, пользователь сможет включать или отключать сразу несколько функций одним нажатием.

Также для модели доступны режимы движения по снегу и бездорожью. При этом в гибридном исполнении автономной хода кроссовера достигает тысячи километров за счет режима, в котором заряд батареи поддерживается на уровне не ниже 40 процентов.

Компания Renault представила кроссовер Symbioz в начале мая. Компактная новинка станет прямым конкурентом Nissan Qashqai.

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